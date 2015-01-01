DMC-FZ300: полупрофессиональная цифровая фотокамера. Используйте эту оснащенную надежным корпусом камеру для съемки на улице. Вы сможете по достоинству оценить ее высокоскоростной объектив 600 мм/F2.8 и режим съемки 4К видео/ фото, которые позволяют запечатлеть динамичные кадры.