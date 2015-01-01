Компактный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ300
Код товара : УТ-00007676
Артикул : DMC-FZ300EE-K
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
52
Объектив
f 4.5 - 108 мм / 2.8 (25–600 мм в 35-мм эквиваленте)
Оптический зум
24х
Стабилизатор изображения
оптический гибридный
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
4000 х 3000 (4:3), 4000 х 2672 (3:2), 4000 х 2248 (16:9), 2992 х 2992 (1:1) и менее
Баланс белого
авто, 5 предустановок, 4 пользовательских установки + установка цветовой температуры в К
Серийная съемка
60 кадров/с (с электронным затвором), 12 кадров/с (механический затвор, покадровая фокусировка), 6 кадров/с (следящая фокусировка + LiveView)
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
2х, 4х
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
AVCHD
Битрейт
Full HD: 17 - 28 Мбит/с, 4K - 100 Мбит/с
Формат записи звука
Dolby Digital AC-3, MPEG-4 AAC-LC
Видеосъемка
4К: 25 или 24 кадра/с, Full HD: 50, 25 или 24 кадра/с, высокоскоростное видео: 1280 х 720, 100 кадров/с, 640 х 480, 200 кадров/с
Разрешение видеозаписи
1280х720
Разрешение видеозаписи
640х480
Разрешение видеозаписи
3840х1920
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту, авто: 49 точек, настраиваемая по нескольким точкам, 1 точка, определениее лиц, глаз
Матрица
Датчик изображения
1/2.3" MOS
Светочувствительность
ISO 100 - 6400
Соотношение сторон
4:3
Число эффективных пикселей, Мп
12.1
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2015
Комплектация
зарядное устройство, аккумулятор, USB-кабель, сетевой шнур, бленда, крышка объектива, ремешок крышки объектива, плечевой ремень, DVD-диск.
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
интеллектуальный, центровзвешенный, точечный
Ручная экспозиция
есть
Экспокоррекция
+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
Брекетинг экспозиции
+/- 3 EV с шагом 1/3, 2/3 или 1 ступень; 3, 5 или 7 снимков
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
есть
Дисплей
3 дюйма (7.5 см), ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, поворотный
Видоискатель
электронный (OLED), диагональ 0.39 дюйма (1 см), разрешение 1.44 млн. точек
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I), для записи видео 4K требуется карта UHS-I класса не ниже U3
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор DMW-BLC12, 1200 мАч, приблизительно 380 кадров по стандарту CIPA
Физические характеристики
Вес
691 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
131.6 х 91.5 х 117.1 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Panasonic и совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Ключевыми особенностями нового фотоаппарата Panasonic DMC-FZ300 являются:
- широкоугольный объектив с 24-х оптическим зумом (25-500 мм в 35-мм эквиваленте для фото, 27-648 мм для видео)
- высокая светосила f/2.8, одинаковая на всем диапазоне фокусных расстояний
- гибридный оптический + электронный стабилизатор: 5-осевая стабилизация при видеосъемке
- поворотный сенсорный ЖК экран + высококачественный электронный видоискатель (0.39", 1.44 млн. точек)
- исключительно высокая скорость серийной фотосъемки: 60 кадров в секунду (при полном разрешении)
- распознавание глаз, фокусировка по глазам
- запись видео в формате 4К (3840 х 2160), запись скоростного видео: 1280х720, 100 кадров/с, 640х480, 200 кадров/с
- защита от проникновения пыли и влаги
- вход для внешнего стереомикрофона, горячий башмак для вспышки