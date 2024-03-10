Видеокамера Panasonic AG-UX90 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073879
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-10
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138879
Тип
HD-формат UHD 4K
Максимальное разрешение видеосъемки X 4096
Максимальное разрешение видеосъемки Y 2160
Тип матрицы MOS
Число пикселей матрицы 17.78 МП
Видоискатель 1560000 пиксель
Экран
Диагональ ЖК-экрана 3.5 "
Разрешение ЖК-экрана 1150000 пиксель
Стабилизатор оптический
Оптический Zoom 15 x
Фокусное расстояние объектива, мин 8.8 мм
Фокусное расстояние объектива, макc 132 мм
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма при макс. фокусном расстоянии 4.5
Диаметр фильтра 67 мм
Режим фото
Максимальное разрешение фотосъемки X 3840
Максимальное разрешение фотосъемки Y 2160
Форматы записи H.264, MPEG4
Число кадров в секунду при разрешении 4K 24
Карты памяти SD, SDHC, SDXC
Максимальный объем карты памяти 128 ГБ
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: G2TRA0047
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), компендиум, кистевой ремень, наглазник, держатель микрофона, микрофон-пушка Alctron DSG-1, короткий кабель XLR-m - XLRf, коробка
Гарантия 90 дней.
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