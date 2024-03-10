Видеокамера Panasonic AG-UX90 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073879 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-10

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации 165 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138879 Тип

HD-формат UHD 4K

Максимальное разрешение видеосъемки X 4096

Максимальное разрешение видеосъемки Y 2160

Тип матрицы MOS

Число пикселей матрицы 17.78 МП

Видоискатель 1560000 пиксель

Экран

Диагональ ЖК-экрана 3.5 "

Разрешение ЖК-экрана 1150000 пиксель

Стабилизатор оптический

Оптический Zoom 15 x

Фокусное расстояние объектива, мин 8.8 мм

Фокусное расстояние объектива, макc 132 мм

Диафрагма при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма при макс. фокусном расстоянии 4.5

Диаметр фильтра 67 мм

Режим фото

Максимальное разрешение фотосъемки X 3840

Максимальное разрешение фотосъемки Y 2160

Форматы записи H.264, MPEG4

Число кадров в секунду при разрешении 4K 24

Карты памяти SD, SDHC, SDXC

Максимальный объем карты памяти 128 ГБ Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

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: G2TRA0047

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), компендиум, кистевой ремень, наглазник, держатель микрофона, микрофон-пушка Alctron DSG-1, короткий кабель XLR-m - XLRf, коробка

Гарантия 90 дней.

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