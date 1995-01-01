Описание

Panasonic AG-CX350 – модель 2019 года. Несмотря на возраст, она не сильно отличается от более современной HC-X2: AG-CX350 не поддерживает фокусировку с определением лиц, использует оптический стабилизатор более раннего поколения (без Ball O.I.S.), не имеет встроенного Wi-Fi модуля. При этом у нее есть возможность записи на карту памяти в 4K UHD 10 бит 4:2:2 All-Intra (у HC-X2 – только Long GOP). В остальном камеры используют одну и ту же матрицу 1" 15 Мп., одинаковый объектив с 20х оптическим зумом, да и сами корпуса максимально похожи по весу, форме и размерам.

Камера оснащена профессиональными интерфейсами, которые облегчают съемку с использованием нескольких камер, в том числе вещание в прямом эфире: это SDI 3G выход, вход/выход для временного кода (BNC гнездо), Ethernet LAN RJ-45 разъем. Камера также обладает такими функциями как: встроенные ND фильтры, аудиоинтерфейс с двумя XLR входами (с фантомным питанием), два слота для карт памяти с одновременной или эстафетной записью, поддержка инфракрасной съемки (лампа ИК подсветки продается отдельно), Full HD стриминг в форматах RTMP/RTSP. Данные возможности позволяют использовать AG-CX350 как многофункциональную, универсальную камеру: она подходит и для сбора новостей, и для прямых трансляций из студии, и для многокамерной съемки концертов, спортивных соревнований и других мероприятий, и для съемки документального кино.

Профессиональная 4K 60p видеокамера

Камера Panasonic AG-CX350 оснащена крупной матрицей типа 1.0, которая обеспечивает широкий динамический диапазон (в режимах V-Log и HLG), высокую светочувствительность и низкий уровень шума. При этом камера сохраняет отличную портативность: ее полный вес составляет всего 2.3 кг, а максимальная длина корпуса (без учета наглазника) не превышает 31 см.

Объектив с широким углом обзора 24,5 мм* и оптическим 20-кратным масштабированием (зумом)

Объектив охватывает диапазон фокусных расстояний от 24.5 мм до 490 мм (в 35-мм эквиваленте). При использовании функции i.ZOOM диапазон зума достигает 24х при выборе 4K и 32х с разрешением FHD – без потери качества.

Множество режимов записи

Камера поддерживает высокий битрейт 200 Мбит/с при записи в формате 59.94p/50p с субдискретизацией 4:2:0 10 бит. Поддерживаются кодеки H.264 и HEVC, контейнеры MOV и AVCHD, сжатие LongGop и All-Intra (в 4К – не выше 30 к/с). Режим записи с переменной частотой кадров VFR (от 1 до 50 к/с) в 4K UHD позволяет снимать с ускорением или замедлением, что позволяет достичь высокой творческой выразительности видео.

5-осевой стабилизатор изображения HYBRID O.I.S.+

Как для формата UHD, так и для FHD, в дополнение к оптической стабилизации изображения, работает электронная стабилизация для обнаружения и исправления дрожания рук в 5 осях, включая вращающуюся размывку.

Внутренняя запись 4:2:2 10 бит

Запись цветового профиля 4:2:2 10 бит на карту памяти в 4К (All-Intra, до 30 к/с, 400 Мбит/с) или FHD (до 120 к/с, 400 Мбит/с). Камера поддерживает V-Log и HLG гаммы. При онлайн-выводе через HDMI или SDI интерфейсы также поддерживается 10-битный режим изображения.

Потоковая трансляция в формате Full HD

Потоковая трансляция в формате HD, совместимая с протоколами RTMP/RTSP, позволяет осуществлять прямое подключение и трансляцию концертов, спортивных событий и экстренных новостей в социальные сети, на YouTube и т.д. Камера также поддерживает протокол соединения NDI | HX, который позволяет одновременно управлять камерой и получать видеопоток в высоком качестве через IP интернет соединение, однако для этого требуется покупка ключа активации на сайте NewTek (с чем в нынешних обстоятельствах могут возникнуть сложности).

Комплектация