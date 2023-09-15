Зарядное устройство Panasonic Advanced BQ-CC65E с USB-выходом (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070190
Артикул : б/у-НМ 2023-09-15
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Зарядное устройство Panasonic Advanced BQ-CC65 – для частой и быстрой зарядки, а также проверки емкости восстановления Ni-MH аккумуляторов типа АА и ААА. Также имеется выход USB 5В 1А для зарядки телефона и других мобильных устройств.
Входной ток: переменный 100-240 В 50-60 Гц
USB выход: DC 5В 1А (USB-A)
Контроль зарядки: Smart Charge1
Индикация: LCD дисплей (индикация емкости аккумулятора, срока службы аккумулятора, режим разряда)
Заряжаемые аккумуляторы: AA, AAA (индивидуальная зарядка)
Продолжительность зарядки: 1,5 часа / 3 часа (АА 2000 мАч, ААА 800 мАч)
Размеры 147 х 88 х 40 мм
Вес 209 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Гарантия 90 дней.