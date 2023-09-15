Описание

Зарядное устройство Panasonic Advanced BQ-CC65 – для частой и быстрой зарядки, а также проверки емкости восстановления Ni-MH аккумуляторов типа АА и ААА. Также имеется выход USB 5В 1А для зарядки телефона и других мобильных устройств.

Входной ток: переменный 100-240 В 50-60 Гц

USB выход: DC 5В 1А (USB-A)

Контроль зарядки: Smart Charge1

Индикация: LCD дисплей (индикация емкости аккумулятора, срока службы аккумулятора, режим разряда)

Заряжаемые аккумуляторы: AA, AAA (индивидуальная зарядка)

Продолжительность зарядки: 1,5 часа / 3 часа (АА 2000 мАч, ААА 800 мАч)

Размеры 147 х 88 х 40 мм

Вес 209 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Гарантия 90 дней.