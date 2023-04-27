Описание

Код товара: 132040

Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f/2.8 ASPH. MEGA O.I.S. - компактный телефотообъектив формата Micro Four Thirds, оптимизированный специально для съемок крупным планом. Благодаря высоким стандартам производства Leica и Panasonic получилась отличная оптическая конструкция, включающая в себя асферические и сверхнизкий дисперсионные элементы для уменьшения аберраций и искажений резкости, четкости и точности цвета. Максимальное увеличение 1:1 делает возможным рендеринг в натуральную величину, а минимальное расстояние в 15 см позволяет работать с крупными объектами. Функция оптической стабилизации изображения POWER O.I.S. компенсирует дрожь камеры, особенно при мануальных настройках. Многослойное покрытие линз уменьшает блики и ореолы объектива, а также повышает контрастность и точность передачи изображения в условиях избыточного освещения.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Cледы эксплуатации.

Комплектация: крышки; XT1HC001950;

Гарантия 14 дней.