Объектив Panasonic 45mm f/2.8 Leica Macro-Elmarit Aspherical (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00067040
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-04-27
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 132040
Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f/2.8 ASPH. MEGA O.I.S. - компактный телефотообъектив формата Micro Four Thirds, оптимизированный специально для съемок крупным планом. Благодаря высоким стандартам производства Leica и Panasonic получилась отличная оптическая конструкция, включающая в себя асферические и сверхнизкий дисперсионные элементы для уменьшения аберраций и искажений резкости, четкости и точности цвета. Максимальное увеличение 1:1 делает возможным рендеринг в натуральную величину, а минимальное расстояние в 15 см позволяет работать с крупными объектами. Функция оптической стабилизации изображения POWER O.I.S. компенсирует дрожь камеры, особенно при мануальных настройках. Многослойное покрытие линз уменьшает блики и ореолы объектива, а также повышает контрастность и точность передачи изображения в условиях избыточного освещения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Cледы эксплуатации.
Комплектация: крышки; XT1HC001950;
Гарантия 14 дней.