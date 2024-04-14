Объектив Panasonic 14mm f/2.5 Aspherical (H-H014E) (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074900 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-14/03

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации, нет байонетной и передней крышек 11 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139900 Тип объектива

широкоугольный

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Micro 4/3

Фокусное расстояние

14 мм

Диафрагма

f/2.5 Диаметр

55.5 мм

Длина

20.5 мм

Вес

55 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации, нет байонетной и передней крышек

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: BR1BB012105

Комплектация: объектив

Гарантия 90 дней.

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