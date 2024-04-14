Объектив Panasonic 14mm f/2.5 Aspherical (H-H014E) (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074900
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-14/03
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, нет байонетной и передней крышек
11 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139900
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Micro 4/3
Фокусное расстояние
14 мм
Диафрагма
f/2.5
Диаметр
55.5 мм
Длина
20.5 мм
Вес
55 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, нет байонетной и передней крышек
s\n: BR1BB012105
Комплектация: объектив
Гарантия 90 дней.
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