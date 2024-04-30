Описание

Код товара: 140349

Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

14 мм

Макс. фокусное расстояние

140 мм

Кратность зума

10x

Минимальное расстояние фокусировки

0.3 м

Особенности

автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Минимальный угол обзора

8.8 град.мин

Максимальный угол обзора

75 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

5.6

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Micro 4/3

Диаметр резьбы для светофильтра

58 мм

Линзы

Число групп элементов

12

Число элементов

14

Число асферических элементов

3

Число низкодисперсных элементов

2

Размеры и вес

Диаметр

67 мм

Длина

75 мм

Вес

265 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости и мелкие царапины на корпусе и бленде

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: HN6KE009205

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.

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