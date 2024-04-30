Объектив Panasonic 14-140mm f/3.5-5.6 II Lumix G Vario ASPH Power OIS (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075349
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-30/01
Причина уценки:
потертости и мелкие царапины на корпусе и бленде
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140349
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
14 мм
Макс. фокусное расстояние
140 мм
Кратность зума
10x
Минимальное расстояние фокусировки
0.3 м
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
8.8 град.мин
Максимальный угол обзора
75 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
5.6
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Micro 4/3
Диаметр резьбы для светофильтра
58 мм
Линзы
Число групп элементов
12
Число элементов
14
Число асферических элементов
3
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
67 мм
Длина
75 мм
Вес
265 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости и мелкие царапины на корпусе и бленде
s\n: HN6KE009205
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.
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