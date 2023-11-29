Объектив Panasonic 14-140mm f/3.5-5.6 OIS (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071851
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-11-29/1
Причина уценки:
Потёртости на корпусе.
22 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136851
Тип объектива: стандартный
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Micro 4/3
Мин. фокусное расстояние: 14 мм
Макс. фокусное расстояние: 140 мм
Диафрагма: f/3.5-5,6
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.