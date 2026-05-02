Объектив Panasonic 12-35mm f/2.8 II ASPH. O.I.S. Lumix G X Vario (состояние 5) (б/у)

<













>









Код товара: УТ-00093495 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-05-02/3 Код товара: УТ-00093495 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-05-02/3 Объектив, система MFT Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе. Пылинка в переднем линз блоке.

S/n: XT1JN201538

Комплектация: Объектив, две крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система MFT Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе. Пылинка в переднем линз блоке.

S/n: XT1JN201538

Комплектация: Объектив, две крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.