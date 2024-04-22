Объектив Panasonic 100-300mm f/4-5.6 Aspherical O.I.S. (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075140
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/05
Причина уценки:
едва заметные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140140
Тип объектива
телеобъектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
100 мм
Макс. фокусное расстояние
300 мм
Кратность зума
3x
Минимальное расстояние фокусировки
1.5 м
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
4.1 град.мин
Максимальный угол обзора
12 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
5.6
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Micro 4/3
Диаметр резьбы для светофильтра
67 мм
Линзы
Число групп элементов
12
Число элементов
17
Размеры и вес
Диаметр
73.6 мм
Длина
126 мм
Вес
520 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: едва заметные следы эксплуатации
s\n: XT2EC001511
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документация
Гарантия 90 дней.
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