Объектив Panasonic 100-300mm f/4-5.6 Aspherical O.I.S. (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075140 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/05

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Задать вопрос Причина уценки: едва заметные следы эксплуатации 35 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140140 Тип объектива

телеобъектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

100 мм

Макс. фокусное расстояние

300 мм

Кратность зума

3x

Минимальное расстояние фокусировки

1.5 м

Особенности

автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Минимальный угол обзора

4.1 град.мин

Максимальный угол обзора

12 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

5.6

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Micro 4/3

Диаметр резьбы для светофильтра

67 мм

Линзы

Число групп элементов

12

Число элементов

17

Размеры и вес

Диаметр

73.6 мм

Длина

126 мм

Вес

520 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: едва заметные следы эксплуатации

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: XT2EC001511

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документация

Гарантия 90 дней.

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