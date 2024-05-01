Осветитель Jinbei EFT-360 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075361
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140361
EFT-360 RGB — это мобильная светодиодная линейка с переменной цветовой температурой и цветами RGB . Цветовую температуру можно установить в диапазоне от 2 000 до 10 000 K, при этом пользователю доступны 360 цветов RGB с регулируемой насыщенностью и яркостью.
Благодаря 318 светодиодам холодного белого, теплого белого цвета и RGB , а также выходной мощности 23 Вт свет идеально подходит для красочных записей и видеосъемок на ходу. Но EFT-360 RGB предлагает не только цвета , но и до 20 световых эффектов , таких как огонь, синий свет или вечеринка. Это гарантирует игривый фон для фото и видео.
Состояние: 5; Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: -.
Гарантия 90 дней.