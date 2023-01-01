Зарядное устройство Osterrig для Sirius, 24V 3A

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072089 Артикул : SiriusCharger



Индивидуальное зарядное устройство для Sirius Led Tube. Быстро заряжает и помогает сохранить ресурс внутреннего аккумулятора лампы. Sirius Led Tube работает во время подзарядки. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Индивидуальное зарядное устройство для Sirius Led Tube. Быстро заряжает и помогает сохранить ресурс внутреннего аккумулятора лампы. Sirius Led Tube работает во время подзарядки. Характеристики: Материал: сталь

Переменное напряжение: 90-264 В

Диапазон частот: 47-63 Гц

Постоянное напряжение: 24 В

Номинальный ток: 2.71 A

Текущий диапазон: 0-3 A

Потребляемая мощность: 65.04 Вт

Пиковая нагрузка (10 sec): 72 Вт

Рабочая температура: от -30 до +70°С

Рабочая влажность: 20 - 90 %

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