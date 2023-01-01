Зарядное устройство Osterrig для 8 приборов Sirius, 300W

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072092 Артикул : Sirius8Charger

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Зарядное устройство для 8 приборов Sirius Led Tube. Быстро заряжает и помогает сохранить ресурс внутреннего аккумулятора ламп. Sirius Led Tube работает во время подзарядки. Зарядное устройство подходит к противоударному кейсу. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Зарядное устройство для 8 приборов Sirius Led Tube. Быстро заряжает и помогает сохранить ресурс внутреннего аккумулятора ламп. Sirius Led Tube работает во время подзарядки. Зарядное устройство подходит к противоударному кейсу. Характеристики: Материал: сталь

Переменное напряжение: 90-264 В

Диапазон частот: 47-63 Гц

Постоянное напряжение: 24 В

Номинальный ток: 12.5 A

Текущий диапазон: 0-12.5 A

Потребляемая мощность: 300 W

Мощность без вентилятора: 199.9 W

Рабочая температура: от -30 до +70°С

Рабочая влажность: 20 - 90 %

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