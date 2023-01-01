Зарядное устройство Osterrig для 8 приборов Sirius, 300W
Код товара : УТ-00072092
Артикул : Sirius8Charger
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Описание
Зарядное устройство для 8 приборов Sirius Led Tube. Быстро заряжает и помогает сохранить ресурс внутреннего аккумулятора ламп. Sirius Led Tube работает во время подзарядки. Зарядное устройство подходит к противоударному кейсу.
Характеристики:
- Материал: сталь
- Переменное напряжение: 90-264 В
- Диапазон частот: 47-63 Гц
- Постоянное напряжение: 24 В
- Номинальный ток: 12.5 A
- Текущий диапазон: 0-12.5 A
- Потребляемая мощность: 300 W
- Мощность без вентилятора: 199.9 W
- Рабочая температура: от -30 до +70°С
- Рабочая влажность: 20 - 90 %
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