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Восьмигранная подставка Osterrig для фиксации на горизонтальной поверхности осветителя Sirius, 2 шт

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072097 Артикул : SiriusHorizontalStand

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Набор из двух восьмигранных подставок позволяет зафиксировать прибор Sirius Led Tube в горизонтальном положении и противостоит перекатыванию. Набор из 2 шт. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Набор из двух восьмигранных подставок позволяет зафиксировать прибор Sirius Led Tube в горизонтальном положении и противостоит перекатыванию. Набор из 2 шт.

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