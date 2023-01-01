Водонепроницаемый тубус Osterrig для Sirius Led Tube, 100 см
Код товара : УТ-00072087
Артикул : SiriusWaterTube
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Описание
Водонепроницаемый тубус, изготовленный из прочного прозрачного пластика. Герметично закрывается и позволяет создать яркие подводные снимки и видео вместе с Sirius Led Tube. Длина тубуса 100 см.
Характеристики:
- Материал: пластик
- Длина: 1000 мм
- Диаметр: 35 мм
- Толщина пластика: 2 мм
- Погружение: на глубину до 5 метров
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