Водонепроницаемый тубус Osterrig для Sirius Led Tube, 100 см

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072087 Артикул : SiriusWaterTube

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Водонепроницаемый тубус, изготовленный из прочного прозрачного пластика. Герметично закрывается и позволяет создать яркие подводные снимки и видео вместе с Sirius Led Tube. Длина тубуса 100 см. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Водонепроницаемый тубус, изготовленный из прочного прозрачного пластика. Герметично закрывается и позволяет создать яркие подводные снимки и видео вместе с Sirius Led Tube. Длина тубуса 100 см. Характеристики: Материал: пластик

Длина: 1000 мм

Диаметр: 35 мм

Толщина пластика: 2 мм

Погружение: на глубину до 5 метров

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