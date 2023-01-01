Трипод Osterrig для Sirius Led Tube

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072096 Артикул : SiriusTripod

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Трипод с резьбовым креплением для установки 1 прибора Sirius Led Tube в вертикальном положении на ровной поверхности. Выполняет функцию подставки. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Трипод с резьбовым креплением для установки 1 прибора Sirius Led Tube в вертикальном положении на ровной поверхности. Выполняет функцию подставки.

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