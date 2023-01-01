Описание

Специальная светоформирующая насадка для светодиодного осветителя Osterrig Sirius. В комплектацию сот входит: растровая сетка, чехол и два затенителя задней стороны, крепящиеся на "липучке". Клапаны дают возможностью грипповать прибор в трех точках. Дополнительную прочность корпусу соты предает двойная гибкая металлическая лента, она при этом легко складывается в два и четыре раза, долговечна и сама принимает форму изделия, когда вы достаете его из чехла. Прочный полиуретановый держатель лампы, который крепко фиксирует прибор и позволяет избежать вращения, не подвержен температурным изменениям и совсем не перекрывает свет.

Чехол сделан из материала Oxford 600D PVC, обеспечивает защиту от механических, химических и термических воздействий на растр. Простая конструкция чехла позволяет удобно хранить и переносить растр. Дополнительно на чехле сделан специальный карман для нанесения необходимой информации гаферами, ренталами и студиями.

Характеристики: