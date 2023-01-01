Соты Osterrig для Sirius, 100 см
Код товара : УТ-00072098
Артикул : Sirius100Honeycomb
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Специальная светоформирующая насадка для светодиодного осветителя Osterrig Sirius. В комплектацию сот входит: растровая сетка, чехол и два затенителя задней стороны, крепящиеся на "липучке". Клапаны дают возможностью грипповать прибор в трех точках. Дополнительную прочность корпусу соты предает двойная гибкая металлическая лента, она при этом легко складывается в два и четыре раза, долговечна и сама принимает форму изделия, когда вы достаете его из чехла. Прочный полиуретановый держатель лампы, который крепко фиксирует прибор и позволяет избежать вращения, не подвержен температурным изменениям и совсем не перекрывает свет.
Чехол сделан из материала Oxford 600D PVC, обеспечивает защиту от механических, химических и термических воздействий на растр. Простая конструкция чехла позволяет удобно хранить и переносить растр. Дополнительно на чехле сделан специальный карман для нанесения необходимой информации гаферами, ренталами и студиями.
Характеристики:
- Особенности конструкции: складная конструкция
- Форма: прямоугольная
- Байонет насадки: уникальный
- Вес с упаковкой: 454 г
- Материал: Oxford 600D PVC
- Совместимость: Osterrig Sirius 100 см