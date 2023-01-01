Описание

Комплект осветителей Osterrig состоящий из 8 ламп Sirius идеально подходят для достижения чистого цвета в кадре и красивого светотеневого рисунка. Лампы легкие и удобные в использовании, а их перевозка не требует больших физических затрат. Высокое качество световых параметров, сочетание мощности, удобства и простоты управления лампами даже дистанционно. Большое количество классических сценариев, запрограммированных в лампах, помогут создать необходимые сцены для вашего видео.

Функциональное мобильное приложение для комфортного и простого управления лампами Osterrig. Через него все приборы подключаются к вашему телефону с помощью Bluetooth и можно администрировать их работу дистанционно на расстоянии до 10 метров. В приложении можно с легкостью изменить яркость, насыщенность света, цветовую температуру, цвет (RGB), а также в лампах запрограммированы различные эффекты, например, пламя свечи и многое другое. Для управления светом Osterrig вам понадобится только ваш телефон и воображение.

Профессиональное осветительное оборудование для реализации самых креативных идей российского производства, начиная от создания программного обеспечения, дальнейшего его тестирования и внедрения в приборы, заканчивая созданием дизайна каждой кнопки сделано в России. Переходи на сторону света!

Характеристики:

Цветовая температура: 2000К - 20000К

Индекс CRI / TLCI: 99 (2700К - 6500К)

Светодиоды: (96 RGB + 96 холодных + 96 тёплых)

Световой поток: 6500К - 3150 лм, 2700К - 2987 лм

6500К - 3150 лм, 2700К - 2987 лм Максимальная потребляемая мощность: 65 Вт

Максимальная мощность белого света: 40 Вт

Максимальная мощность света в буст-режиме: 62 Вт

Угол освещения: 120 градусов

Подключение: Bluetooth LE (приложение Osterrig led), Wi-Fi (Artnet)

Время работы на максимальной мощности - 1 час 50 мин

Встроенный аккумулятор: 3500 мАч

Питание от сети: 24V 2.7A

Степени защиты: IP 55

Крепления: резьба 1/4"

Размеры: высота 100 см, диаметр 40 мм

Материал корпуса: алюминий

Вес: 1695 г (каждая лампа)

Комплектация:​