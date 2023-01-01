Комплект Osterrig Sirius из 4 ламп, светодиодный, 2000К-20000К, RGB, 65 Вт, серебро, 50 см
Код товара : УТ-00072079
Артикул : SiriusSl450
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Комплект осветителей Osterrig состоящий из 4 ламп Sirius идеально подходят для достижения чистого цвета в кадре и красивого светотеневого рисунка. Лампы легкие и удобные в использовании, а их перевозка не требует больших физических затрат. Высокое качество световых параметров, сочетание мощности, удобства и простоты управления лампами даже дистанционно. Большое количество классических сценариев, запрограммированных в лампах, помогут создать необходимые сцены для вашего видео.
Функциональное мобильное приложение для комфортного и простого управления лампами Osterrig. Через него все приборы подключаются к вашему телефону с помощью Bluetooth и можно администрировать их работу дистанционно на расстоянии до 10 метров. В приложении можно с легкостью изменить яркость, насыщенность света, цветовую температуру, цвет (RGB), а также в лампах запрограммированы различные эффекты, например, пламя свечи и многое другое. Для управления светом Osterrig вам понадобится только ваш телефон и воображение.
Профессиональное осветительное оборудование для реализации самых креативных идей российского производства, начиная от создания программного обеспечения, дальнейшего его тестирования и внедрения в приборы, заканчивая созданием дизайна каждой кнопки сделано в России. Переходи на сторону света!
Характеристики:
- Цветовая температура: 2000К - 20000К
- Индекс CRI / TLCI: 99 (2700К - 6500К)
- Светодиоды: (96 RGB + 96 холодных + 96 тёплых)
- Световой поток: 6500К - 3150 лм, 2700К - 2987 лм
- Максимальная потребляемая мощность: 65 Вт
- Максимальная мощность белого света: 40 Вт
- Максимальная мощность света в буст-режиме: 62 Вт
- Угол освещения: 120 градусов
- Подключение: Bluetooth LE (приложение Osterrig led), Wi-Fi (Artnet)
- Время работы на максимальной мощности - 1 час 50 мин
- Встроенный аккумулятор: 3500 мАч
- Питание от сети: 24V 2.7A
- Степени защиты: IP 55
- Крепления: резьба 1/4"
- Размеры: высота 50 см, диаметр 40 мм
- Материал корпуса: алюминий
- Вес: 1100 г (каждая лампа)
Комплектация:
- 4 прибора Osterrig Sirius
- тканевый кейс с ложементом
- 4 индивидуальных зарядных устройства
- 8 кабелей питания для зарядных устройств