Осветитель Osterrig Sirius 2 100 см, 2000К-20000К, RGB, 40 Вт, серебро + соты и чехол
Код товара : УТ-00074845
Артикул : Sirius G2100_KIT
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Осветители Osterrig Sirius идеально подходят для достижения чистого цвета в кадре и красивого светотеневого рисунка. Лампы легкие и удобные в использовании, а их перевозка не требует больших физических затрат. Высокое качество световых параметров, сочетание мощности, удобства и простоты управления лампами даже дистанционно. Большое количество классических сценариев, запрограммированных в лампах, помогут создать необходимые сцены для вашего видео.
Функциональное мобильное приложение для комфортного и простого управления лампами Osterrig. Через него все приборы подключаются к вашему телефону с помощью Bluetooth и можно администрировать их работу дистанционно на расстоянии до 10 метров. В приложении можно с легкостью изменить яркость, насыщенность света, цветовую температуру, цвет (RGB), а также в лампах запрограммированы различные эффекты, например, пламя свечи и многое другое. Для управления светом Osterrig вам понадобится только ваш телефон и воображение.
Также опциально можно установить такие функции как:
- DMX - лампа поддерживает прием DMX-сигнала по проводам питания от фирменного блока на 8 постов
- RDMX - лампа поддерживает управление по радио-протоколу с помощью многофункционального конвертера Attractor
- CRMX - лампа поддерживает прием CRMX-сигнала
Профессиональное осветительное оборудование для реализации самых креативных идей российского производства, начиная от создания программного обеспечения, дальнейшего его тестирования и внедрения в приборы, заканчивая созданием дизайна каждой кнопки сделано в России. Переходи на сторону света!
В данный комплект дополнительно входят тканевые соты и удобный чехол.
Надежный ложемент чехла позволяет бережно хранить и транспортировать приборы. Три больших внутренних кармана позволяют хранить зарядные устройства, кабели или прочие мелкие аксессуары. Для переноски в горизонтальном положении предусмотрены 2 ручки.
Сотовая насадка ограничивает угол рассеивания света, благодаря чему светотеневой рисунок при необходимости можно сделать более контрастным. Эти соты также можно использовать с осветителями Solaris и Stalker.
Что нового в Sirius 2:
- Ёмкость АКБ увеличена в 2 раза
- Новая функция «Hold power» для автоматического запуска лампы при появлении питания на входе
- Торцевые крышки стали тоньше и незаметнее
- Процесс зарядки отображается в % на дисплее
- Добавлены режимы времени работы лампы
Характеристики:
- Цветовая температура: 2000К - 20000К
- Индекс CRI / TLCI: 99 (в диапазоне 2700К – 6500К)
- Светодиоды: 96 RGB + 96 холодных 6500К + 96 тёплых 2700К
- Количество пикселей: 24
- Световой поток:
- 6500К – 3150 лм
- 2700К – 2987 лм
- Красный – 1176 лм
- Зеленый – 2865 лм
- Синий – 1055 лм
- Максимальная потребляемая мощность: 65 Вт
- Максимальная мощность белого света: 40 Вт
- Максимальная мощность света в буст-режиме: 62 Вт
- Угол освещения: 120°
- Угол рассеивателя: 135°
- Подключение: Bluetooth LE (приложение Osterrig led), Wi-Fi (Artnet)
- Встроенный аккумулятор: 6900 мАч
- Время работы на максимальной мощности - 2 часа 45 мин.
- Питание от сети: 24V 2.7A
- Степени защиты: IP 55
- Крепления: резьба 1/4"
- Размеры: высота 100 см, диаметр 40 мм
- Материал корпуса: алюминий
- Вес: 1100 г
Комплектация
- Осветитель
- Сетевой адаптер с кабелем питания
- Сотовая насадка
- Чехол для хранения и транспортировки