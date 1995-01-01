Описание

Осветители Osterrig Sirius идеально подходят для достижения чистого цвета в кадре и красивого светотеневого рисунка. Лампы легкие и удобные в использовании, а их перевозка не требует больших физических затрат. Высокое качество световых параметров, сочетание мощности, удобства и простоты управления лампами даже дистанционно. Большое количество классических сценариев, запрограммированных в лампах, помогут создать необходимые сцены для вашего видео.

Функциональное мобильное приложение для комфортного и простого управления лампами Osterrig. Через него все приборы подключаются к вашему телефону с помощью Bluetooth и можно администрировать их работу дистанционно на расстоянии до 10 метров. В приложении можно с легкостью изменить яркость, насыщенность света, цветовую температуру, цвет (RGB), а также в лампах запрограммированы различные эффекты, например, пламя свечи и многое другое. Для управления светом Osterrig вам понадобится только ваш телефон и воображение.

Также опциально можно установить такие функции как:

DMX - лампа поддерживает прием DMX-сигнала по проводам питания от фирменного блока на 8 постов

RDMX - лампа поддерживает управление по радио-протоколу с помощью многофункционального конвертера Attractor

CRMX - лампа поддерживает прием CRMX-сигнала

Профессиональное осветительное оборудование для реализации самых креативных идей российского производства, начиная от создания программного обеспечения, дальнейшего его тестирования и внедрения в приборы, заканчивая созданием дизайна каждой кнопки сделано в России. Переходи на сторону света!

В данный комплект дополнительно входят тканевые соты и удобный чехол.

Надежный ложемент чехла позволяет бережно хранить и транспортировать приборы. Три больших внутренних кармана позволяют хранить зарядные устройства, кабели или прочие мелкие аксессуары. Для переноски в горизонтальном положении предусмотрены 2 ручки.

Сотовая насадка ограничивает угол рассеивания света, благодаря чему светотеневой рисунок при необходимости можно сделать более контрастным. Эти соты также можно использовать с осветителями Solaris и Stalker.

Что нового в Sirius 2:

Ёмкость АКБ увеличена в 2 раза

Новая функция «Hold power» для автоматического запуска лампы при появлении питания на входе

Торцевые крышки стали тоньше и незаметнее

Процесс зарядки отображается в % на дисплее

Добавлены режимы времени работы лампы

Характеристики:

Цветовая температура: 2000К - 20000К

Индекс CRI / TLCI: 99 (в диапазоне 2700К – 6500К)

Светодиоды: 96 RGB + 96 холодных 6500К + 96 тёплых 2700К

Количество пикселей: 24

Световой поток: ​​6500К – 3150 лм 2700К – 2987 лм Красный – 1176 лм Зеленый – 2865 лм Синий – 1055 лм

Максимальная потребляемая мощность: 65 Вт

Максимальная мощность белого света: 40 Вт

Максимальная мощность света в буст-режиме: 62 Вт

Угол освещения: 120°

Угол рассеивателя: 135°

Подключение: Bluetooth LE (приложение Osterrig led), Wi-Fi (Artnet)

Встроенный аккумулятор: 6900 мАч

Время работы на максимальной мощности - 2 часа 45 мин.

Питание от сети: 24V 2.7A

Степени защиты: IP 55

Крепления: резьба 1/4"

Размеры: высота 100 см, диаметр 40 мм

Материал корпуса: алюминий

Вес: 1100 г

Комплектация