Резьбовой переходник Osterrig с 1/4 на 3/8, "палец"
Код товара : УТ-00072095
Артикул : Ost1438
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Описание
Резьбовой переходник "палец" с 1/4 на 3/8. Позволяет устанавливать Osterrig Led на студийные держатели. Отлично сочетается с алюминиевым резьбовым креплением для Sirius. Материал: алюминий.
Обратите внимание: Алюминиевое резьбовое крепление продаётся отдельно.
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