Резьбовой переходник Osterrig с 1/4 на 3/8, "палец"

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072095 Артикул : Ost1438

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Резьбовой переходник "палец" с 1/4 на 3/8. Позволяет устанавливать Osterrig Led на студийные держатели. Отлично сочетается с алюминиевым резьбовым креплением для Sirius. Материал: алюминий. Обратите внимание: Алюминиевое резьбовое крепление продаётся отдельно. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Резьбовой переходник "палец" с 1/4 на 3/8. Позволяет устанавливать Osterrig Led на студийные держатели. Отлично сочетается с алюминиевым резьбовым креплением для Sirius. Материал: алюминий. Обратите внимание: Алюминиевое резьбовое крепление продаётся отдельно.

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