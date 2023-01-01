Резьбовое крепление Osterrig для Sirius, алюминий

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072094 Артикул : SiriusAluMounting

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Резьбовое крепление позволит закрепить Led Tube Sirius в любом положении к различным поверхностям. Материал: алюминий Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Резьбовое крепление позволит закрепить Led Tube Sirius в любом положении к различным поверхностям. Материал: алюминий

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