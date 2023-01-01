Планка Osterrig для сбора "Кинофло" из 4х осветителей Sirius

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072091 Артикул : SiriusKinoflo

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Алюминиевая планка предназначена для соединения от 1 до 4-х резьбовых креплений для создания конструкции мощного источника света, функционально похожей на «кинофло» который очень цениться в профессиональном видеопроизводстве. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Алюминиевая планка предназначена для соединения от 1 до 4-х резьбовых креплений для создания конструкции мощного источника света, функционально похожей на «кинофло» который очень цениться в профессиональном видеопроизводстве. Размеры: Длина: 163 мм

Ширина: 52 мм

Толщина: 5 мм

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