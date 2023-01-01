Планка Osterrig для сбора "Кинофло" из 4х осветителей Sirius
Код товара : УТ-00072091
Артикул : SiriusKinoflo
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Алюминиевая планка предназначена для соединения от 1 до 4-х резьбовых креплений для создания конструкции мощного источника света, функционально похожей на «кинофло» который очень цениться в профессиональном видеопроизводстве.
Размеры:
- Длина: 163 мм
- Ширина: 52 мм
- Толщина: 5 мм
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.