Осветитель Osterrig Orion, светодиодный, 2000К-20000К, RGB, 400 Вт
Код товара : УТ-00072078
Артикул : Orion
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Osterrig Orion - мощная светодиодная панель профессионального уровня. Осветитель отличается высокой точностью цветопередачи: CRI/TLCI: 99, а также широкими возможностями по профессиональному управлению с режиссерского пульта по DMX и CRMX синхронизации, поддерживается функциональное мобильное приложение Osterrig led. На борту панели установлено 512 холодных, 512 тёплых и 512 RGB светодиодов, а благодаря широкому углу освещения (120°) появляется возможность заполнять светом одной панели значительные области съемочной локации.
Профессиональное осветительное оборудование для реализации самых креативных идей российского производства, начиная от создания программного обеспечения, дальнейшего его тестирования и внедрения в приборы, заканчивая созданием дизайна каждой кнопки сделано в России. Переходи на сторону света!
Характеристики:
- Цветовая температура: 2000К - 20000К
- Индекс CRI / TLCI: 99 (2700К - 6500К)
- Светодиоды: (512 RGB + 512 холодных + 512 тёплых)
- Световой поток: 6500К - 31744 лм, 2700К - 30208 лм
- Максимальная потребляемая мощность: 400 Вт
- Максимальная мощность белого света: 300 Вт
- Максимальная мощность света в буст-режиме: 400 Вт
- Угол освещения: 120 градусов
- Подключение: Bluetooth, Ethernet, DMX, CRMX
- Степени защиты: IP 55
- Размеры: 800 х 400 х 25 мм
- Материал корпуса: алюминий
- Вес: 4.8 кг