Описание

Osterrig Orion - мощная светодиодная панель профессионального уровня. Осветитель отличается высокой точностью цветопередачи: CRI/TLCI: 99, а также широкими возможностями по профессиональному управлению с режиссерского пульта по DMX и CRMX синхронизации, поддерживается функциональное мобильное приложение Osterrig led. На борту панели установлено 512 холодных, 512 тёплых и 512 RGB светодиодов, а благодаря широкому углу освещения (120°) появляется возможность заполнять светом одной панели значительные области съемочной локации.

Профессиональное осветительное оборудование для реализации самых креативных идей российского производства, начиная от создания программного обеспечения, дальнейшего его тестирования и внедрения в приборы, заканчивая созданием дизайна каждой кнопки сделано в России. Переходи на сторону света!

Характеристики: