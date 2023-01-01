Магнитное крепление Osterrig для Sirius Led Tube

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072090 Артикул : SiriusMagnetic



Мощное магнитное крепление, которое поможет вам закрепить Led Tube Sirius на любой металлической поверхности. Два магнитных крепления собираются в подставку для установки на ровной горизонтальной поверхности. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Мощное магнитное крепление, которое поможет вам закрепить Led Tube Sirius на любой металлической поверхности. Два магнитных крепления собираются в подставку для установки на ровной горизонтальной поверхности.

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