Магнитная клипса Osterrig для Sirius Led Tube

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072107 Артикул : SiriusMagneticClip



Магнитное крепление позволяет крепить лампы с торца к металлическим поверхностям. Резиновое покрытие магнита защитит металлические поверхности от повреждений и царапин. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Магнитное крепление позволяет крепить лампы с торца к металлическим поверхностям. Резиновое покрытие магнита защитит металлические поверхности от повреждений и царапин.

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