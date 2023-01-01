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Конвертер Osterrig Open DMX-USB, для преобразования сигнала с USB в DMX-512

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072100 Артикул : OpenDMX

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Устройство позволяет простым способом преобразовать сигнал компьютера по USB в DMX-512 для управления световыми приборами через такие программы как QLC+, Freestyler, JINX! и другие, превращая Ваш ПК в профессиональный пульт для светового оборудования. В конвертере предусмотрена гальваническая развязка, которая обеспечивает защиту USB-порта ПК от скачков напряжения в цепи DMX. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Устройство позволяет простым способом преобразовать сигнал компьютера по USB в DMX-512 для управления световыми приборами через такие программы как QLC+, Freestyler, JINX! и другие, превращая Ваш ПК в профессиональный пульт для светового оборудования. В конвертере предусмотрена гальваническая развязка, которая обеспечивает защиту USB-порта ПК от скачков напряжения в цепи DMX.

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