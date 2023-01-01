Конвертер Osterrig Open DMX-USB, для преобразования сигнала с USB в DMX-512
Код товара : УТ-00072100
Артикул : OpenDMX
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Описание
Устройство позволяет простым способом преобразовать сигнал компьютера по USB в DMX-512 для управления световыми приборами через такие программы как QLC+, Freestyler, JINX! и другие, превращая Ваш ПК в профессиональный пульт для светового оборудования. В конвертере предусмотрена гальваническая развязка, которая обеспечивает защиту USB-порта ПК от скачков напряжения в цепи DMX.
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