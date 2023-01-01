Конвертер Osterrig Open DMX-USB CRMX TX/RX (Lumenradio), для преобразования сигнала с USB в DMX-512
Код товара : УТ-00072099
Артикул : OpenDMXUSBTXRX
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Устройство позволяет простым способом преобразовать сигнал компьютера по USB в DMX-512 для управления световыми приборами через такие программы как QLC+, Freestyler, JINX! и другие, превращая Ваш ПК в профессиональный пульт для светового оборудования. Устройство также имеет встроенный радиомодуль Lumenradio, который может работать как в режиме передатчика (TX), так и приемника (RX).
Таким образом, возможно осуществлять одновременно передачу сигнала из USB в DMX-512 и CRMX одновременно (TX_ON) либо преобразование радиосигнала CRMX в DMX-512 (RX_ON). В конвертере предусмотрена гальваническая развязка, которая обеспечивает защиту USB-порта ПК от скачков напряжения в цепи DMX.