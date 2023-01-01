Кейс Osterrig тканевый, для 4 приборов Sirius 50 см

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072086 Артикул : Sirius450Case

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Кейс предназначен для хранения и транспортировки до 4 ламп Osterrig Sirius 50 см. Надежный ложемент кейса позволяет бережно хранить, быстро и без усилий доставать и укладывать приборы. Фастекс-застежки дают быстрый доступ к приборам. Два внешних кармана, предназначены для хранения источников питания, мелкого грипа и различной "мелочи", необходимой в работе. Ручки и регулируемый плечевой ремень позволяют переносить кейс в горизонтальном и вертикальном положении. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Кейс предназначен для хранения и транспортировки до 4 ламп Osterrig Sirius 50 см. Надежный ложемент кейса позволяет бережно хранить, быстро и без усилий доставать и укладывать приборы. Фастекс-застежки дают быстрый доступ к приборам. Два внешних кармана, предназначены для хранения источников питания, мелкого грипа и различной "мелочи", необходимой в работе. Ручки и регулируемый плечевой ремень позволяют переносить кейс в горизонтальном и вертикальном положении. Характеристики: Размер: 63 х 15 х 15 см

Вес: 800 г

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