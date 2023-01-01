Кейс Osterrig тканевый, для 4 приборов Sirius 100 см
Код товара : УТ-00072085
Артикул : Sirius4100Case
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Кейс предназначен для хранения и транспортировки до 4 ламп Osterrig Sirius 100 см. Надежный ложемент кейса позволяет бережно хранить, быстро и без усилий доставать и укладывать приборы. Фастекс-застежки дают быстрый доступ к приборам. Два внешних кармана, предназначены для хранения источников питания, мелкого грипа и различной "мелочи", необходимой в работе. Ручки и регулируемый плечевой ремень позволяют переносить кейс в горизонтальном и вертикальном положении.
Характеристики:
- Размер: 110 х 15 х 15 см
- Вес: 1100 г