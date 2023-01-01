Кейс Osterrig противоударный, со встроенным зарядным устройством на 8 приборов Sirius 100 см
Код товара : УТ-00072088
Артикул : Sirius8100Hardcase
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Ударопрочный пластиковый кейс с двухъярусным ложементом и встроенной зарядкой предназначен для хранения и транспортировки 8 приборов Osterrig Sirius 100 см. Встроенный блок питания с легкостью демонтируется для использования вне кейса. Кейс оборудован колесами для комфортного перемещения по ровной поверхности и ручкой для ручной переноски.
Характеристики:
- Материал: высокопрочный пластик
- Внешние размеры, мм: 1230 х 410 х 160
- Внутренние размеры, мм: 1170 х 340 х 140
- Вес: 12 кг
- Защита от влаги и пыли: IP67
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