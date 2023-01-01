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Кейс Osterrig противоударный, со встроенным зарядным устройством на 8 приборов Sirius 100 см

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072088 Артикул : Sirius8100Hardcase

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Ударопрочный пластиковый кейс с двухъярусным ложементом и встроенной зарядкой предназначен для хранения и транспортировки 8 приборов Osterrig Sirius 100 см. Встроенный блок питания с легкостью демонтируется для использования вне кейса. Кейс оборудован колесами для комфортного перемещения по ровной поверхности и ручкой для ручной переноски. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Ударопрочный пластиковый кейс с двухъярусным ложементом и встроенной зарядкой предназначен для хранения и транспортировки 8 приборов Osterrig Sirius 100 см. Встроенный блок питания с легкостью демонтируется для использования вне кейса. Кейс оборудован колесами для комфортного перемещения по ровной поверхности и ручкой для ручной переноски. Характеристики: Материал: высокопрочный пластик

Внешние размеры, мм: 1230 х 410 х 160

Внутренние размеры, мм: 1170 х 340 х 140

Вес: 12 кг

Защита от влаги и пыли: IP67

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