Кабель питания Osterrig для Sirius Led Tube, DC-DC, 10м
Код товара : УТ-00072105
Артикул : OstDC10
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Кабель Osterrig позволяет обеспечить постоянное питание осветителя Sirius Led Tube, штекеры DC-DC, длина кабеля: 10 м
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