Кабель питания Osterrig для Sirius Led Tube, DC-DC, 0,5м

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072102 Артикул : OstDC05



Кабель Osterrig позволяет обеспечить постоянное питание осветителя Sirius Led Tube, штекеры DC-DC, длина кабеля: 0,5 м Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Кабель Osterrig позволяет обеспечить постоянное питание осветителя Sirius Led Tube, штекеры DC-DC, длина кабеля: 0,5 м

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