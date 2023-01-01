Описание

Док-станция Orico PAPW2AC-C3-05 отлично подойдет для владельцев ноутбуков, мини-ПК, смартфонов и планшетных компьютеров, поддерживающих USB OTG соединение. Она устанавливается в USB 3.0 Type-C разъем на вашем устройстве и предоставляет целый ряд интерфейсов для подключения внешних устройств:

3 порта USB 3.0 Type А (5 Гбит/с)

HDMI 1.4 Type A для подключения внешнего монитора (4К 30Гц или Full HD 120 Гц )

Ethernet 1000BASE-T RJ-45 порт (1 Гбит/с)

USB Type C Power Delivery разъем для сквозного питания до 100 Вт.

Поддерживается одновременное подключение нескольких устройств: к примеру, вы можете сразу подключить сетевой адаптер для зарядки вашего устройства, внешний жесткий диск или флешку, внешний монитор и Ethernet кабель для выхода в сеть. Благодаря соответствию стандарту USB 3.0 5 Гбит/с обмен данными с внешними накопителями происходит очень быстро. Устройство работает прямо из коробки, установка драйверов не требуется.

Обратите внимание, что при использовании док-станции со смартфонами и планшетами не все интерфейсы могут быть доступны, это зависит от конкретного устройства.

Док-станция выполнена в корпусе из прозрачного поликарбоната, а алюминиевый радиатор обеспечивает эффективный отвод тепла во время интенсивного использования.