Описание

Компактный SSD накопитель Orico USSD-J-C1T внешне скорее напоминает обычную USB-флешку, но обеспечивает очень высокую скорость передачи данных: чтение до 560 Мбайт/с, запись до 480 Мбайт/с. Интерфейс USB 3.2 Gen 2 позволяет передавать даже очень большие файлы (такие как фильмы и видео в 4К разрешении) буквально за 1-2 минуты. Корпус накопителя выполнен из прочного цинкового сплава, который эффективно отводит тепло: даже при непрерывной работе в течение 30 минут температура поверхности не превышает 50° С.

Благодаря коннектору USB-C диск легко подключается к настольным компьютерам, ноутбукам, планшетам и телефонам с поддержкой USB OTG. Вы можете практически моментально передать файлы с одного устройства на другое или выполнить резервное копирование важной информации.

На корпусе диска имеется проушина для крепления ремешка или кольца для ключей.

Емкость: 1 Tб*

Коннектор: USB 3.2 Gen 2 Type C, 10 Гбит/с

USB 3.2 Gen 2 Type C, 10 Гбит/с Скорость чтения: до 560 Мбайт/с

Скорость записи: до 480 Мбат/с

Размеры: 70 х 21 х 9 мм

* 1 Тб считается равным 1 000 000 000 000 байт.