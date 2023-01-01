Внешний SSD диск Orico USSD-J-C1T, 1 ТБ, 560/480 MB/s, черный
Код товара : УТ-00071009
Артикул : USSD-J-C1T-BK-BP
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Компактный SSD накопитель Orico USSD-J-C1T внешне скорее напоминает обычную USB-флешку, но обеспечивает очень высокую скорость передачи данных: чтение до 560 Мбайт/с, запись до 480 Мбайт/с. Интерфейс USB 3.2 Gen 2 позволяет передавать даже очень большие файлы (такие как фильмы и видео в 4К разрешении) буквально за 1-2 минуты. Корпус накопителя выполнен из прочного цинкового сплава, который эффективно отводит тепло: даже при непрерывной работе в течение 30 минут температура поверхности не превышает 50° С.
Благодаря коннектору USB-C диск легко подключается к настольным компьютерам, ноутбукам, планшетам и телефонам с поддержкой USB OTG. Вы можете практически моментально передать файлы с одного устройства на другое или выполнить резервное копирование важной информации.
На корпусе диска имеется проушина для крепления ремешка или кольца для ключей.
- Емкость: 1 Tб*
- Коннектор: USB 3.2 Gen 2 Type C, 10 Гбит/с
- Скорость чтения: до 560 Мбайт/с
- Скорость записи: до 480 Мбат/с
- Размеры: 70 х 21 х 9 мм
* 1 Тб считается равным 1 000 000 000 000 байт.