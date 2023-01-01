Накопитель Orico USB3.2 Gen1 Type C, 128 Гб, UFSD-X-C128G, зеленый
Код товара : УТ-00071014
Артикул : UFSD-X-C128G-GR-BP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Высокоскоростной накопитель с интерфейсом USB3.2 Gen1 Type C (пропускная способность 5 Гбит/с). Скорость записи составляет до 353 Мбайт/с, скорость чтения - до 411 Мбайт/с. Благодаря этому передача или резервное копирование даже очень больших объемов информации (например, видео в 4К разрешении) занимает всего 1-2 минуты: 1 Гигабайт за 3 секунды! Корпус флеш-накопителя выполнен из цинкового сплава и доступен в нескольких вариантах расцветки. Сбоку предусмотрена небольшая проушина для крепления ремешка или металлического кольца для ключей.
- UFSD-X-A – с коннектором типа USB-A
- UFSD-X-C – с коннектором типа USB-С
Характеристики
- Размеры: 67.4 х 27.5 х 10.1 мм
- Системные требования: совместимо с ОС Windows, Mac OS, Linux, Android, iPadOS.
Обратите внимание:
1. указанные скорости чтения и передачи будут поддерживаться, если ваше устройство оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen 1 или выше. На скорость передачи также могут влиять другие факторы: например, скорость записи диска, на который осуществляется копирование.
2. 1 гигабайт считается равным 1 000 000 000 байт.