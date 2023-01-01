Описание

Высокоскоростной накопитель с интерфейсом USB3.2 Gen1 (пропускная способность 5 Гбит/с). Скорость записи составляет до 350 Мбайт/с, скорость чтения - до 405 Мбайт/с. Благодаря этому передача или резервное копирование даже очень больших объемов информации (например, видео в 4К разрешении) занимает всего 1-2 минуты: 1 гигабайт за 3 секунды! Два коннектора – USB Type A и USB Type C – позволяют подключать накопитель к самым разным устройствам, включая настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны (поддерживающие USB OTG соединение). Корпус флеш-накопителя выполнен из алюминиевого сплава, сзади предусмотрена небольшая проушина для крепления ремешка или металлического кольца для ключей.

Объем: 128 Гб

Размеры: 67.4 х 27.5 х 10.1 мм

Поддерживаемые операционные системы: Windows, Mac OS, Linux, Android, iPadOS

Обратите внимание:

1. указанные скорости чтения и передачи будут поддерживаться, если ваше устройство оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen 1 или выше. На скорость передачи также могут влиять другие факторы: например, скорость записи диска, на который осуществляется копирование.

2. 1 гигабайт считается равным 1 000 000 000 байт.