Кабель Orico U4C08, USB4 / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, PD 100 Вт, 0.8 м (уцененный)
Код товара : УТ-00075498
Артикул : U4C08-BK-BP (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
3 890 ₽
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Кабели Orico серии U4C выполнены в соответствии со стандартами USB4 / Thunderbolt 4 и обратно совместимы с Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 и предыдущими версиями USB (3.0, 2.0). Максимальная пропускная способность составляет 40 Гбит/с, что позволяет, к примеру, передавать видеосигнал с разрешением 8К при частоте обновления 60 Гц. Также возможно одновременное подключение двух 4К мониторов.
Коннекторы USB Type C, оплетка из ТПЭ (термопластичный эластомер), кабель протестирован и выдерживает более 10 000 сгибаний. Может использоваться для быстрой зарядки и постоянного питания устройств: максимальная мощность 100 Вт (5А макс.) Чип E-Marker обеспечивает корректное «рукопожатие» между устройствами при подключении.
Кабели этой серии выпускаются в трех вариантах по длине:
- U4C03 – 0.3 м
- U4C05 – 0.5 м
- U4C08 – 0.8 м.