Orico U4C08, кабель USB 4.0, 40Gbps, длина 0,8 м, черный
Код товара : УТ-00071061
Артикул : U4C08-BK-BP
3 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
6 месяцев
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Описание
Orico U4C08 идеально подходит для подключения современных внешних накопителей, игровых консолей, мониторов и других устройств с поддержкой USB 4.0. Благодаря высокой скорости передачи данных, вы сможете без проблем передавать большие файлы, играть в игры без задержек и наслаждаться плавной работой подключенных устройств.