Orico U4C08 идеально подходит для подключения современных внешних накопителей, игровых консолей, мониторов и других устройств с поддержкой USB 4.0. Благодаря высокой скорости передачи данных, вы сможете без проблем передавать большие файлы, играть в игры без задержек и наслаждаться плавной работой подключенных устройств.