Описание

Кабели Orico серии U4C выполнены в соответствии со стандартами USB4 / Thunderbolt 4 и обратно совместимы с Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 и предыдущими версиями USB (3.0, 2.0). Максимальная пропускная способность составляет 40 Гбит/с, что позволяет, к примеру, передавать видеосигнал с разрешением 8К при частоте обновления 60 Гц. Также возможно одновременное подключение двух 4К мониторов.

Коннекторы USB Type C, оплетка из ТПЭ (термопластичный эластомер), кабель протестирован и выдерживает более 10 000 сгибаний. Может использоваться для быстрой зарядки и постоянного питания устройств: максимальная мощность 100 Вт (5А макс.) Чип E-Marker обеспечивает корректное «рукопожатие» между устройствами при подключении.

Кабели этой серии выпускаются в трех вариантах по длине: