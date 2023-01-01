Кабель Orico TBZ4-20, кабель Thunderbolt 4, 40Gbps, длина 2,0 м, серый
Код товара : УТ-00071033
Артикул : TBZ4-20-GY-BP
9 390 ₽
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6 месяцев
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Описание
Это кабель Orico TBZ4-20. Он поддерживает стандарт Thunderbolt 4 и обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Кабель имеет длину 2 метра и выполнен в сером цвете. С его помощью можно подключать устройства с разъемами Thunderbolt к другим Thunderbolt-совместимым устройствам или к Thunderbolt-совместимой док-станции. Кабель также может использоваться для зарядки устройств с поддержкой Power Delivery.
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