Это кабель Orico TBZ4-20. Он поддерживает стандарт Thunderbolt 4 и обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Кабель имеет длину 2 метра и выполнен в сером цвете. С его помощью можно подключать устройства с разъемами Thunderbolt к другим Thunderbolt-совместимым устройствам или к Thunderbolt-совместимой док-станции. Кабель также может использоваться для зарядки устройств с поддержкой Power Delivery.