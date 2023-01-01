Описание

Кабели Orico серии TBW4 выполнены с одним прямым и одним угловым коннектором. Они соответствуют стандартам USB4 / Thunderbolt 4 и обратно совместимы с Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 и предыдущими версиями USB (3.2 - 2.0). Максимальная пропускная способность составляет 40 Гбит/с, поэтому кабель может использоваться для подключения внешних eGPU видеокарт, быстрых SSD дисков и так далее. Поддерживается передача видео с разрешением 8К 60р или одновременно 2 потока 4К 60р. Коннекторы USB Type C выполнены в корпусе из алюминиевого сплава, оплетка из нейлона. Кабель также может использоваться для быстрой зарядки и постоянного питания устройств: он поддерживает USB Power Delivery 100 Вт (20В 5А макс.) Чип E-Marker обеспечивает корректное «рукопожатие» между устройствами при подключении. Длина кабеля 0.8 м.

Кабель протестирован на прочность: выдерживает как минимум 10 000 сгибаний.

Кабели этой серии выпускаются в 3 вариантах:

TB W 4-20 – длина 2 м

4-20 – длина 2 м TB W 4-08 – длина 0.8 м

4-08 – длина 0.8 м TB W 4-03 – длина 0.3 м

Помимо серии TBW4 с угловым коннектором, Orico также выпускает серию TBZ4 с двумя прямыми штекерами.