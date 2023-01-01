Внешний бокс Orico PWDM2-G2 позволяет использовать твердотельные SSD диски формата M.2 (как NVMe, так и SATA) в качестве компактных высокоскоростных хранилищ данных. Осуществляйте резервное копирование, храните и переносите большие объемы информации: поддерживаются диски емкостью до 4 Тб.

Благодаря поддержке протоколов USB 3.2 Gen 2, NVMe/NGFF(SATA) и UASP максимальная скорость обмена данными составляет 10 Гбит/с (реальная скорость зависит от конкретного SSD диска, принимающего устройства и других факторов). Бокс поддерживает диски размера 2230, 2242, 2260 и 2280. Корпус бокса выполнен частично из алюминиевого сплава и частично из АБС пластика, в комплекте также идет термопрокладка и радиатор для охлаждения SSD диска. Для установки и извлечения диска не требуются никакие дополнительные инструменты.

Голубой светодиодный индикатор показывает состояние SSD диска.

В комплекте идет кабель USB 3.2 Gen 2 с коннекторами USB Type C, длина кабеля 30 см.