Внешний бокс Orico PWDM2-G2 для M.2 SSD диска NVMe/SATA, 10 Гбит/с, белый
Код товара : УТ-00071003
Артикул : PWDM2-G2-WH-EP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Внешний бокс Orico PWDM2-G2 позволяет использовать твердотельные SSD диски формата M.2 (как NVMe, так и SATA) в качестве компактных высокоскоростных хранилищ данных. Осуществляйте резервное копирование, храните и переносите большие объемы информации: поддерживаются диски емкостью до 4 Тб.
Благодаря поддержке протоколов USB 3.2 Gen 2, NVMe/NGFF(SATA) и UASP максимальная скорость обмена данными составляет 10 Гбит/с (реальная скорость зависит от конкретного SSD диска, принимающего устройства и других факторов). Бокс поддерживает диски размера 2230, 2242, 2260 и 2280. Корпус бокса выполнен частично из алюминиевого сплава и частично из АБС пластика, в комплекте также идет термопрокладка и радиатор для охлаждения SSD диска. Для установки и извлечения диска не требуются никакие дополнительные инструменты.
Голубой светодиодный индикатор показывает состояние SSD диска.
В комплекте идет кабель USB 3.2 Gen 2 с коннекторами USB Type C, длина кабеля 30 см.
- Размеры: 124 х 35 х 14 мм
- Системные требования: поддерживаются устройства на базе Windows, Mac OS, Linux, Android