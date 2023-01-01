Док-станция Orico PWD-7P 3х USB-A + HDMI + PD 100 Вт + SD / Micro SD, 5 Гбит/с
Код товара : УТ-00071027
Артикул : PWD-7P-BK-EP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Док-станция Orico PWD-7P отлично подойдет для владельцев ноутбуков: она позволяет расширить возможности подключения внешних устройств, используя всего лишь один порт USB-C 3.0 5 Гбит/с (или выше). На станции расположено:
- 3 порта USB 3.0 Type А (5 Гбит/с),
- зарядный порт USB Type C (только для подачи питания, USB Power Delivery до 100 Вт, 20В 5А)
- выход HDMI 1.4 Type A, поддерживаемое разрешение: UHD 4K 30 Гц или Full HD 120 Гц.
- гнездо для карт памяти SD
- гнездо для карт памяти microSD
Поддерживается одновременное подключение нескольких устройств: к примеру, вы можете сразу подключить сетевой адаптер для зарядки вашего ноутбука, внешний жесткий диск или флешку, карту памяти, а также внешний монитор. Благодаря соответствию стандарту USB 3.0 5 Гбит/с обмен данными с внешними накопителями происходит очень быстро. Устройство работает прямо из коробки, установка драйверов не требуется.
Также возможно подключение к телефонам и планшетам, которые поддерживают функцию USB OTG (поддержка HDMI передачи в этом случае не гарантируется, зависит от конкретного устройства).
- Размеры: 16.6 х 6.6 х 1.9 см
- Вес: 70 г
- Материал корпуса: АБС пластик