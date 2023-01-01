Описание

Док-станция Orico PWD-7P отлично подойдет для владельцев ноутбуков: она позволяет расширить возможности подключения внешних устройств, используя всего лишь один порт USB-C 3.0 5 Гбит/с (или выше). На станции расположено:

3 порта USB 3.0 Type А (5 Гбит/с),

зарядный порт USB Type C (только для подачи питания, USB Power Deli very до 100 Вт, 20В 5А )

выход HDMI 1.4 Type A, поддерживаемое разрешение: UHD 4K 30 Гц или Full HD 120 Гц.

гнездо для карт памяти SD

гнездо для карт памяти microSD

Поддерживается одновременное подключение нескольких устройств: к примеру, вы можете сразу подключить сетевой адаптер для зарядки вашего ноутбука, внешний жесткий диск или флешку, карту памяти, а также внешний монитор. Благодаря соответствию стандарту USB 3.0 5 Гбит/с обмен данными с внешними накопителями происходит очень быстро. Устройство работает прямо из коробки, установка драйверов не требуется.

Также возможно подключение к телефонам и планшетам, которые поддерживают функцию USB OTG (поддержка HDMI передачи в этом случае не гарантируется, зависит от конкретного устройства).