Кейс для карт памяти Orico PSCD-5: 10х SD, 6х microSD, 2x CF, 3х SSD M.2
Код товара : УТ-00071019
Артикул : PSCD-5-BK-BP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Кейс Orico PSCD-5 выполнен из ударостойкого АБС пластика с внутренним наполнителем из формованной EVA пены. Внутри можно разместить 10 карт памяти SD, 6 карт microSD, 2 карты памяти CompactFlash и 3 SSD диска формата M.2. Кейс позволяет организовать компактное и безопасное хранение всех ваших карточек, особенно актуален он в путешествиях и экспедициях: не занимает много места и защищает от грязи, пыли, воды и механических повреждений. В комплекте идет 12 разноцветных стикеров, которые можно наклеить на карточки и подписать.
- Размеры: 11.5 х 11 х 3 см