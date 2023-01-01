Кейс Orico PSCD-5 выполнен из ударостойкого АБС пластика с внутренним наполнителем из формованной EVA пены. Внутри можно разместить 10 карт памяти SD, 6 карт microSD, 2 карты памяти CompactFlash и 3 SSD диска формата M.2. Кейс позволяет организовать компактное и безопасное хранение всех ваших карточек, особенно актуален он в путешествиях и экспедициях: не занимает много места и защищает от грязи, пыли, воды и механических повреждений. В комплекте идет 12 разноцветных стикеров, которые можно наклеить на карточки и подписать.