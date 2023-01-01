Кейс для карт памяти Orico PHCD-4: 8x SD + 4x CF
Код товара : УТ-00071017
Артикул : PHCD-4-BK-BP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Кейс Orico PHCD-4 выполнен из ударопрочного АБС пластика с внутренним наполнителем из формованной EVA пены. Внутри можно разместить 8 карт памяти SD и 4 карты CompactFlash. Кейс позволяет организовать компактное и безопасное хранение всех ваших карточек, особенно актуален он в путешествиях и экспедициях, при съемке на несколько камер и так далее. Не занимает много места и защищает от грязи, пыли, воды и механических повреждений. У кейса предусмотрена широкая проушина, через которую можно металлическое кольцо с карабином (в комплекте). Также в комплекте идет 12 разноцветных стикеров, которые можно наклеить на карточки и подписать.
- Материалы: АБС пластик, EVA пена
- Размеры: 130 х 102 х 20 мм
- Вес: 82 г