USB хаб Orico PAPW2AC-C3-05: 2х USB-A, USB-C, USB PD 100 Вт, 5 Гбит/с
Код товара : УТ-00071024
Артикул : PAPW2AC-C3-05-BK-EP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
USB хаб (концентратор) Orico PAPW2AC-C3-05 отлично подойдет для владельцев ноутбуков, мини-ПК или планшетных компьютеров, поддерживающих USB OTG соединение. Он увеличивает количество портов для подключения внешних устройств, используя всего лишь один USB 3.0 Type-C разъем.
На хабе расположено:
- 2 порта USB 3.0 Type А (5 Гбит/с),
- 1 порт USB 3.0 Type C (5 Гбит/с)
- Порт для сквозного питания USB Type C (USB Power Delivery до 100 Вт)
Подключайте флешки, жесткие диски, мышки, клавиатуры, USB-вентиляторы и другие аксессуары, параллельно заряжая устройство от сети. Хаб обеспечивает достаточно питания для подключения двух внешних жестких дисков 2.5" емкостью 1 Тб.
Светодиодный индикатор показывает статус устройства. Корпус хаба выполнен из ударопрочного АБС пластика и декорирован «под карбон». Хаб не занимает много места на рабочем столе или в сумке, его всегда можно взять с собой.
- Размеры: 98 х 34 х 12.6 мм
- Длина кабеля: 15 см