Описание

USB хаб (концентратор) Orico PAPW2AC-C3-05 отлично подойдет для владельцев ноутбуков, мини-ПК или планшетных компьютеров, поддерживающих USB OTG соединение. Он увеличивает количество портов для подключения внешних устройств, используя всего лишь один USB 3.0 Type-C разъем.

На хабе расположено:

2 порта USB 3.0 Type А (5 Гбит/с),

1 порт USB 3.0 Type C (5 Гбит/с)

Порт для сквозного питания USB Type C (USB Power Delivery до 100 Вт)

​Подключайте флешки, жесткие диски, мышки, клавиатуры, USB-вентиляторы и другие аксессуары, параллельно заряжая устройство от сети. Хаб обеспечивает достаточно питания для подключения двух внешних жестких дисков 2.5" емкостью 1 Тб.

Светодиодный индикатор показывает статус устройства. Корпус хаба выполнен из ударопрочного АБС пластика и декорирован «под карбон». Хаб не занимает много места на рабочем столе или в сумке, его всегда можно взять с собой.