Описание

Внешний бокс Orico AM2C3-2N позволяет использовать твердотельные SSD диски формата M.2 NVMe в качестве переносных компактных хранилищ данных. Благодаря поддержке USB 3.2 Gen 2, UASP и Trim максимальная скорость обмена данными составляет 10 Гбит/с (реальная скорость зависит от конкретного SSD диска и других факторов). Бокс отлично подойдет как для работы с большими объемами данных, так и для отдыха (просмотр фильмов, компьютерные игры).

Бокс поддерживает диски размера 2230, 2242, 2260 и 2280 (максимальная емкость: 4 Тб). Корпус бокса выполнен в форме ребристого радиатора из алюминиевого сплава, что обеспечивает эффективный отвод тепла и предотвращает повреждения SSD дисков от слишком высокой температуры. В комплекте также идут термопрокладки и внутренние радиаторы для SSD дисков. Для установки и извлечения диска не требуются никакие дополнительные инструменты.

В комплекте идет кабель USB 3.2 Gen 2 с коннекторами USB Type C и встроенным переходником на USB Type A, длина кабеля 30 см. Этот кабель также можно использовать для быстрой зарядки других устройств: он поддерживает USB Power Delivery 60 Вт.

Размеры: 112.5 х 75 х 17 мм

Внимание: данный бокс не поддерживает SATA диски.